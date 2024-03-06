77,5 тысяч казахстанцев не признали банкротами – в Минфине назвали причины

С начала действия закона о банкротстве 87,5 тысяч казахстанцев подали заявления на внесудебное банкротство. Десять тысяч из них признаны банкротами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На сегодня поступило 87,5 тысяч заявлений. Из них 10 тысяч заявлений мы приняли, обработали и признали физических лиц банкротами. Сумма списанной задолженности по этим лицам составляет 20 миллиардов тенге", - сообщил журналистам в кулуарах мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов.

У вице-министра спросили, почему казахстанцам отказывают в признании банкротами. Как выяснилось, чаще всего это связано с наличием недвижимости.

"Внесудебное банкротство, это 1600 МРП, это как раз та категория, которая получала потребительские кредиты на покупку смартфона, бытовую технику, может, на крайние нужды. Но у данных лиц в большей части есть имущество. Самым главным критерием для внесудебного банкротства является отсутствие имущества. То есть как мы можем гражданина признать банкротом при наличии задолженности в 2-3 миллиоана тенге, если у него есть квартира?", - отметил Биржанов.

Для таких случаев, уточнил он, есть другие меры, в частности, восстановление платежеспособности.

В новом законе, рассматриваемом в Мажилисе, предусмотрено облегчение доступа граждан к процедуре банкротства по кредитам. Теперь для того, чтобы расширить круг лиц и убрать барьеры, вводится принцип одного окна.