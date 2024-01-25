75 деятелей литературы и искусства отметили госстипендиями в Казахстане

75 деятелям литературы и искусства Казахстана присуждены государственные стипендии в области культуры. В Алматы с участием министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялась церемония вручения стипендий, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства в недавнем интервью газете "Егемен Қазақстан" сказал: "Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперёд, думать над тем, что нас объединяет, а не разъединяет". В стране реализуются фундаментальные реформы по созданию Справедливого Казахстана. Важную роль в реализации инициатив президента играют представители творческой интеллигенции и деятели культуры. Вы вносите значительный вклад в укрепление национального единства и целостности. Ежегодное присуждение государственных стипендий – это свидетельство поддержки и заботы государства о деятелях культуры, искусства, творческих работниках и молодых талантах, а также признание их вклада в развитие казахстанской культуры и её продвижения в мире", - подчеркнула министр.

Союз писателей Казахстана объединяет около тысячи профессиональных литераторов. Поддержка писательского сообщества также остаётся одним из основных направлений работы министерства.

В 2023 году указом президента за значительный вклад в развитие страны шесть писателей удостоены звания "Қазақстанның халық жазушысы", восемь деятелей искусств – звания "Қазақстанның халық әртісі". Ежегодно вручаются литературно-культурные национальные премии "Umai" и "Айбоз", премия "Дарын".

Впервые 11 авторов получили специальные премии за лучшие работы в области литературы и журналистики по укреплению межкультурного и межэтнического единства.

В этом году в Казахстане будут отмечены 800-летие со дня образования Улуса Жошы, 525-летие историка Мухаммеда Хайдара Дулати, 125-летие учёного Каныша Сатпаева, 100-летие писателя Абдижамила Нурпеисова, Халық қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева, а также другие памятные даты.

Министр вручила стипендии писателям, поэтам, литературоведам, драматургам, публицистам, актерам театра, кино и балета, ремесленникам.

В области культуры стипендий удостоены мэтры казахстанской литературы и искусства Асанали Ашимов, Мырзатай Жолдасбеков, Бибигул Толегенова, Олжас Сулейменов, Иранбек Оразбаев, Нургали Нусипжан, Тунгышбай Жаманкулов, Меруерт Утекешова, Амандос Аканаев, Дулат Исабеков и другие.

Государственная поддержка также оказана молодым дарованиям, в числе которых лауреат Каннского международного кинофестиваля Самал Еслямова, скрипач Еркебулан Сапарбаев, художник Ренат Елубаев, певцы Андрей Трегубенко, Назым Сагинтай, актер Максим Ященко и другие.