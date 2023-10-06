74 чиновника оштрафованы за нарушения в госзакупках в Жетысу

Прокуратурой области Жетысу отменены государственные закупки на сумму болеетрёх миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на надзорный орган.

Сообщается, что прокуроры привлекли к ответственности 74 госслужащих за нарушения в сфере госзакупок. Надзорный орган отменил закупки на сумму более трёх миллиардов тенге. Чиновники же должны будут теперь уплатить штрафы на общую сумму 13 миллионов тенге.

К примеру, только в Алакольском районе по актам надзора прокуратуры привлечены к ответственности 10 должностных лиц, в том числе четыре акима сельских округов.

Отмечается, что нарушения в большей степени были связаны с тем, что чиновники необоснованно завышали квалификационные требования потенциальным поставщикам, объявляли конкурсы на строительство автодорог без обязательной государственной экспертизы, заключали сделки "из одного источника". К слову, последних могло быть заключено на 85 миллионов тенге.