700 тысяч за курс: больные раком почки не могут получить химиопрепараты в Акмолинской области

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В опасной ситуации оказались онкобольные в Акмолинской области. С прошлого месяца они перестали получать химиотерапевтические препараты. Сказать, когда лекарства придут, им в онкодиспансере затрудняются, а причину нехватки медикаментов объясняют резким скачком количества вновь заболевших. В то же время покупать самим, большинству пациентов не под силу: очень дорого. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в ситуации.

Жительница Кокшетау Наталья Анфимова вспоминает: "нехорошую болезнь" у её отца врачи обнаружили в октябре 2022 года.

"Диагностировали рак почки с метастазами в кости. До мая мы исправно получали бесплатные лекарства для химиотерапии, а с прошлого месяца перестали. Напряглись и купили препарат на один курс, за большие деньги – 712 тысяч тенге. Таблетки заканчиваются. В онкодиспансере нам сказали, что в ближайшие два месяца лекарств не будет. Объяснили, что только в мае отправили заявку на закуп. Хотя должны были сделать это ещё в начале года", – рассказала женщина.

Она отметила, что обращалась во многие инстанции.

"Ходила к главврачу диспансера, написала в департамент фармконтроля. Там обещали провести проверку, но по факту результата нет. В облздраве объяснили, что всё это из-за увеличения количества больных. Не верю, что число пациентов выросло настолько, что в апреле медикаменты закончились. Я не хочу, чтобы из-за чьей-то халатности мой отец пострадал. Он только в прошлом году на пенсию вышел. Эти лекарства могут продлить ему жизнь, а ведь без них каждый час на счету. Когда он их пил, опухоль даже уменьшилась в размерах", – заключила Н. Анфимова.

После звонков, писем и обращений к журналистам и блогерам, препарат пациенту нашли и выдали.

Наталья добавила, что у неё много знакомых, чьи близкие страдают от перебоев с поставкой химиопрепаратов. Одна из них – Ольга Салова. У её супруга рак почки, мужчина болеет пятый год. В 2018 году почку удалили, но уже тогда врачи обнаружили метастазы в лёгком. Все эти годы идёт борьба с ними. Какое-то время Александр принимал другой химиопрепарат, который давал сильную "побочку" и был, как показало время, малоэффективен. Этой зимой ему назначили другое лекарство.

"Доктора предупредили, что муж должен принимать, оно называется сорафениб, непрерывно, не отдыхать ни дня. Но уже в апреле, когда таблетки закончились, и супруг поехал за новой упаковкой в больницу, ему сказали, Вашего препарата нет. Заявку, мол, сделали, но, когда будет, не знают. Через три дня мужу стало плохо, я написала жалобу через Egov в управление здравоохранения и Минздрав. После нам позвонили и сказали приехать за лекарством. Но его отдали кому-то другому – я снова начала жаловаться. Наконец, выдали. Месяц супруг пропил – полегчало, немножко ожил. Потом снова таблетки закончились, полторы недели продержались без "химии". Снова начали звонить, писать, ходить", – вспоминает свою битву за жизненно важный для больного препарат Ольга.

На днях Александр получил заветную упаковку, однако её хватит всего на месяц. Что будет потом – медики сказали, не знают…

Из пояснения администрации Многопрофильной областной больницы, в состав которой входит онкологический диспансер, следует: лекарств для химиотерапии не хватило из-за того, что увеличилось число больных онкологией. И теперь клиника подала дополнительную заявку на поставку препаратов в региональный филиал Фонда медицинского страхования.

"Медорганизации подают определённое количеств заявок в СК "Фармация", Вы знаете, это у нас единый дистрибьютор, – пояснил, в свою очередь, на брифинге в Кокшетау руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нурлан Ахильбеков. – В марте были поданы дополнительные заявки, чтобы обеспечить доппотребность в препаратах. Единый дистрибьютор должен производить закуп, это делается в течение двух месяцев. То есть мы ждём, когда данные медикаменты поступят из СК "Фармация", и потом уже будут переданы в лечебную сеть".

Заместитель директора многопрофильной областной больницы по онкологической службе Болат Абишев подчеркнул: перебои с бесплатной "химией" испытывают только пациенты с раком почки.

"На сегодня препараты химиотерапии ждут около 20 человек с раком почки. По другим диагнозам задержки нет. Там были остатки с прошлого года большие, но в этом году, действительно, увеличилось число больных. По этому диагнозу – почти на 30 процентов. Да и в общем онкозаболеваемость выросла. Ели в прошлом году у нас показатель заболеваемости был 240 на 100 тысяч человек населения, то в этом – 265. Это значительно выше. Увеличилось количество пациентов, проходящих через отделение химиотерапии. В сравнении с прошлым годом, у нас за пять месяцев на 200 пациентов больше химиотерапию прошли, это именно в стационаре", – уточнил главный онколог области.

Спрогнозировать онкологическую заболеваемость невозможно, подчеркнул Болат Калкаманович. Она каждый год варьируется.

Назвать более или менее конкретные сроки поставок жизненно необходимых лекарств медики затрудняются. А пока акмолинские онкологи пытаются "одолжить" химиопрепараты у коллег из других областей.

"Когда – это уже не к нам вопрос, зависит от поставок СК "Фармация". Но сейчас мы отрабатываем также с другими регионами – чтобы у кого есть запасы, нам передали. На днях дадут нам конкретные ответы. Это общепринятая практика – временно под гарантию берём, потом возвращаем. Препарат выдаётся на месяц – не так, чтобы на каждый день. Запросы от пациентов, у кого таблетки заканчиваются, стараемся по возможности оперативно отрабатывать. Мы надеемся, вопрос скоро решится", – заключил Болат Абишев.

Между тем, многие местные жители, так или иначе столкнувшиеся со страшным недугом, отмечают: проблема дефицита "химии" возникает в регионе из года в год. Больные вынуждены прерывать курс, занимать деньги или покупать заветные лекарства в кредит. Ведь для них это вопрос жизни и смерти.

По итогам десяти месяцев прошлого года в Акмолинской области, по словам руководителя онкологической службы, на учёте состоят около 10 тысяч человек с онкозаболеваниями. За пять лет прирост составил на более тысячи больных. Чаще всего встречаются рак молочной железы, лёгкого, кишечника, желудка. Врачи отмечают рост запущенных случаев в прошлом году – после двух лет карантина, когда были прекращены плановые мероприятия, осмотры и скрининги.

В настоящее время ситуация по ранней выявляемости рака, утверждают медики, улучшилась. В том числе благодаря обучению специалистов из "первички" – поликлиник и врачебных амбулаторий.