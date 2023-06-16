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70 золотых комплектов изъяли у пассажиров рейса "Стамбул - Астана" Сегодня, 16:27
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Сегодня, 16:27
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70 золотых комплектов изъяли у пассажиров рейса "Стамбул - Астана"

Таможенники в аэропорту Астаны выявили факт незаконного ввоза 70 комплектов ювелирных изделий из золота с драгоценными камнями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

"При прохождении таможенного контроля пассажирами авиарейса сообщением "Стамбул – Астана" в багаже трёх граждан Казахстана обнаружены комплекты ювелирных изделий из золота с драгоценными камнями, которые были замаскированы под аксессуары вещей (этикетки, пуговицы, замки, застёжки). Общий вес изделий составил более 800 граммов", - сообщили в КГД.

Назначена экспертиза для определения стоимости, по результатам которой будет рассмотрен вопрос привлечения к уголовной или административной ответственности.

В ведомстве проинформировали, что в отношении драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, действует разрешительный порядок при ввозе и вывозе с таможенной территории ЕАЭС.

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Сегодня, 16:27
184
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