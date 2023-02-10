70 тысяч казахстанцев могут рассчитывать на помощь государства в аренде жилья

50 миллиардов тенге выделят в Казахстане на субсидирование арендной платы за жильё. На помощь могут рассчитывать порядка 70 тысяч человек. Они получат 50-процентную компенсацию за аренду жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Подача заявок на участие в программе доступна на платформе otbasybank.kz. Документы на субсидирование принимаются с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

"Арендное жильё казахстанцы ищут самостоятельно. Выплачивать субсидии "Отбасы банк" будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды и графика платежей", - сообщили в министерстве.

Претендовать на поддержку государства по арендным платежам смогут граждане, которые стоят в очереди на жильё по четырём категориям: инвалиды I и II групп, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, дети-сироты и многодетные семьи. При этом, размер среднемесячного совокупного дохода семей, претендующих на субсидии по аренде, за последние полгода на каждого члена семьи не должен превышать величину одного прожиточного минимума.