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  • 70 тысяч казахстанцев могут рассчитывать на помощь государства в аренде жилья
pixabay.com Сегодня, 16:35
194
Сегодня, 16:35
194
Фото: pixabay.com

70 тысяч казахстанцев могут рассчитывать на помощь государства в аренде жилья

50 миллиардов тенге выделят в Казахстане на субсидирование арендной платы за жильё. На помощь могут рассчитывать порядка 70 тысяч человек. Они получат 50-процентную компенсацию за аренду жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Подача заявок на участие в программе доступна на платформе otbasybank.kz. Документы на субсидирование принимаются с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

"Арендное жильё казахстанцы ищут самостоятельно. Выплачивать субсидии "Отбасы банк" будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды и графика платежей", - сообщили в министерстве.

Претендовать на поддержку государства по арендным платежам смогут граждане, которые стоят в очереди на жильё по четырём категориям: инвалиды I и II групп, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, дети-сироты и многодетные семьи. При этом, размер среднемесячного совокупного дохода семей, претендующих на субсидии по аренде, за последние полгода на каждого члена семьи не должен превышать величину одного прожиточного минимума.

 "Отбасы банк" будет проводить мониторинг соответствия получателей, а также ежемесячно мониторить платёжную дисциплину. Местные акиматы не реже одного раза в квартал будут проверять арендное жилье. Арендовать жилье у близких родственников, бывших супругов и у родственников супругов, а также пересдавать это жильё запрещается", - напомнили в ведомстве.

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#жилье #Недвижимость #аренда #Отбасы банк #МИИР
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:35
194
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