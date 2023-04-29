7-месячному малышу в тяжелом состоянии пересадили печень в Астане

Фото: qazaqstanhalqyna.kz

Фонд "Қазақстан халқына" оказал благотворительную помощь в привлечении специалистов из Японии и Непала для проведения трансплантации печени ребенку. Операция произведена на базе КФ "University Medical Center", передаёт BaigeNews.kz.

Проведение трансплантации затруднялось не только очень маленьким весом и возрастом малыша – 7 месяцев и 8 кг, но и тем, что его состояние было крайне тяжелым, имелось расстройство дыхания и другие осложнения.

"Моему сыну был поставлен диагноз – цирроз печени. Врачами Центра материнства и детства было принято решение, что самый эффективный метод лечения – это трансплантация. Конечно, были неуверенность и страх потерять ребенка, когда мы только об этом услышали. Но мы доверились врачам, когда узнали, что у супруга есть возможность стать донором, сразу сдали все анализы и приступили к подготовке. После операции стало легче. Страх, конечно, присутствует, но теперь есть и вера. Спасибо всем врачам Центра материнства и детства, которые оказали нам помощь", – поделилась мама пациента Карлыгаш.

Операция прошла успешно, ребенок дышит самостоятельно, его и отца выписали после стабилизации состояния ребенка. У обоих состояние хорошее.

Пересадка органа проводилась в рамках менторского мастер-класса на тему "Трансплантация печени у детей до 1 года жизни" совместно с врачами из центра трансплантации органов Национального центра здоровья и развития ребенка Японии при поддержке ОФ "Қазақстан халқына". Привлеченными специалистами проведен обучающий 3-дневный цикл сотрудников КФ "University Medical Center" включающий: обучение предоперационной подготовки, анестезиологического пособия, оперативной технике и послеоперационного ведения пациентов, нуждающихся в проведении трансплантации печени.

Трансплантация печени пациентам детского возраста, в особенности детям с массой тела менее 10 кг, в Республике Казахстан не проводятся в связи с отсутствием достаточного навыка и опыта. Освоение навыков и умений в данной технологии позволит уменьшить количество осложнений, улучшит качество и продолжительность жизни маленьким пациентам.