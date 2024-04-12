67 пострадавшим от паводков семьям выплатили соцпомощь в Карагандинской области

60 домов пострадали от паводков в Карагандинской области. Произошёл падёж 89 голов сельскохозяйственных животных. 67 пострадавшим семьям выплатили соцпомощь. Об этом на брифинге в СЦК сообщил замакима Карагандинской области Бауржан Асанов, передаёт BaigeNews.kz.

"В четырех сёлах области от паводков пострадали 60 домов. Также произошёл падёж скота. Все павшее поголовье с соблюдением ветеринарных и санитарных норм уничтожено путём сжигания на территории скотомогильника. Пострадавшим от паводков 67 семьям выплачена единовременная социальная помощь в размере 100 месячных расчётных показателей. Также мы полностью выплатили компенсацию за потерю личного имущества, возмещён ущерб по погибшему скоту. Проведена оценка, техническое обследование подтопленных объектов, уже выданы заключения на все объекты жилья и имущества. Шесть домов в трёх сёлах признаны аварийными, пяти семьям приобретены дома, одна семья уже заселена", - сказал Асанов.

По его словам, в регионе будет построен один дом для пострадавших. Земельный участок уже выбран. Строительство начнётся со следующей недели.

В остальных 54 домах требуются ремонты, компенсации за них выплачены, добавил спикер.