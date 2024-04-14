66 медпунктов работают в пострадавших от паводков регионах

В пострадавших от паводков регионах работают 66 медицинских пунктов. Об этом на брифинге в СЦК сообщила официальный представитель Минздрава Айгерим Уразалиева, передаёт BaigeNews.kz.

"Медицинские организации страны продолжают работать в штатном режиме. В пострадавших от паводка регионах на сегодня работает 66 медицинских пунктов. В подтопленных регионах на сегодня достаточно запаса лекарств и медицинских изделий. Во всех регионах, где действует режим ЧС, остаются под наблюдением 309 беременных, принято 253 родов. С начала паводков больше всего детей родилось в Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. В эвакуационных пунктах находится около 5300 детей, из них стационарную помощь получают 71 ребенок, 87 детей – амбулаторное лечение", — сообщила Айгерим Уразалиева.

По ее словам, медицинскую и медико-психологическую помощь в эвакопунктах оказывают 1 116 медицинских работников, в том числе 278 врачей, 838 медицинских сестер, а также 79 психологов.

Ранее в МЧС сообщили о том, что с начала паводкового периода спасено 107 465 человек, из них 38 627 детей. Вернулись домой 11 786 человек. В пунктах временного размещения находятся 7 598 человек, из них 3 288 детей.