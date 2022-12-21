6,5 тенге за рубль: курс российской валюты снизился на 6,8 процента за два дня

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Курс рубля снизился на 6,8 процента за два дня по отношению к тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Официальная стоимость российской валюты на 21 декабря составляет 6,8 тенге. Это ровно на 50 тиын меньше, чем в начале недели. И на 81 тиын (или 10,6 процента) меньше, чем месяцем ранее.

В целом текущий курс рубля является минимальным с 1 июня 2022 года, то есть почти за полгода.

По данным kurs.kz, сегодня в обменниках Алматы и Астаны российскую валюту можно купить по 6,9 тенге, а продать в среднем за 6,5 тенге.

Отметим, что курс рубля начал снижаться в понедельник, 19 декабря, когда страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ, который начнёт действовать с 15 февраля 2023 года. Чуть раньше вступил в действие и потолок цен на нефть. Некоторые аналитики говорили, что российские рынки отреагируют на новые меры нейтрально. Но с середины прошлой недели началось постепенное падение рубля, а утром 20 декабря курсы валют на торгах резко выросли.

Что будет с курсом тенге в 2023 году? Прогнозы экономистов.