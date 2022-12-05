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Что будет с курсом тенге в 2023 году? Прогнозы экономистов
Казахстанские эксперты поделились мнениями о том, каким будет курс казахстанской национальной валюты по отношению к доллару в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz.
Как пояснил финансовый аналитик Андрей Чеботарёв, курс тенге формально зависит от четырёх факторов.
"Первое – цена на нефть, это наш основной экспортный потенциал, соответственно, курс с ней связан. Второе – курс российского рубля. Казахстан по-прежнему экономически тесно связан с Россией, мы закупаем у них огромное количество товаров, таким образом, 40 процентов нашего импорта – это Россия. Это и есть та самая привязка к российскому рублю, о которой все говорили. Третье – это внутренние макроэкономические показатели: счёт платёжного баланса, текущих операций и всех других моментов, которые показывают, сколько к нам в страну приходит и сколько уходит валюты. Четвёртый фактор – это курс доллара. Всем кажется, что курс доллара неизменен, но на самом деле это не так. Есть параметр, который называется "индекс доллара". Это специальный индекс, который показывает отношение доллара к корзине валют развитых и развивающихся стран, соответственно сейчас "индекс доллара" находится на 20-25 летних максимумах из-за жёсткой политики Федеральной резервной системы. Эти факторы влияют на тенге в обычное время", - объяснил эксперт.
По его словам, в последние два года курсы валют находились под воздействием так называемых "внезапных факторов", таких как развал нефтяной сделки, пандемия и начало военного конфликта в Украине. Андрей Чеботарёв разделяет мнение аналитиков ЕАБР, которые прогнозируют, что в 2023 году среднегодовой курс сложится в районе около 486 тенге за доллар.
"Я полностью согласен с прогнозом коллег из ЕАБР в том, что такой средневзвешенный курс вполне может быть, при условии, что не случится новая война, и она не перерастёт в третью мировую, не развалится нефтяная сделка, не начнется новая пандемия. Стоит учитывать, что все прогнозы даются при условии, что общая обстановка вокруг останется неизменной. Если не будет новых "чёрных лебедей", то у нас курс останется в коридоре 470-490 тенге за доллар", - сказал эксперт.
Основные риски, способные повлиять на курс тенге эксперт связывает с работой Каспийского трубопроводного консорциума – именно через него Казахстан экспортирует в европейские страны большую часть отечественной нефти.
"КТК прекрасно работал десятилетиями, но с начала военного конфликта в Украине на нём начали находить мины, шторма его начали ломать, чего не было никогда раньше. Поэтому я не исключаю, что риск остановки Каспийского трубопроводного консорциума – основной трубы, через которую мы продаём нашу нефть в мир, реален. Да, он не высок, из разряда "чёрных лебедей", но он есть, и его надо учитывать. Если у нас остановится экспорт нефти – наша валюта будет слабеть, просто потому что мы не будем получать на платёжный баланс доллары от продажи нефти. Это основной риск. Если что-то изменится с экспортом нефти, то мы будем под риском", - заключил экономист.
Финансовый консультант Расул Рысмамбетов считает прогнозы относительно курса тенге делом неблагодарным. Среди рисков он отмечает фактор привязки к российскому рублю, позиции которого остаются нестабильными и подверженными западным санкциям.
"Курс тенге к доллару и курс тенге к рублю – это сейчас совершенно разные вещи. Во-первых, рубль – это сейчас не конвертируемая валюта. Российские компании активно пытаются открывать платёжные шлюзы в Казахстане, Узбекистане, Армении, Дубае и других городах мира. Надо смотреть на них, будут ли их усилия подпадать под санкции. Если да, то рубль дальше продолжит слабеть к доллару, возможно, к тенге. Что касается тенге к доллару, то соотношение двух любых валют, то это соотношение сил двух экономик. Как мы видим, сейчас в США не слишком довольны своей экономикой, но она точно будет сильнее казахстанской. Беря во внимание заявления американских властей о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, готова повысить базовую процентную ставку на пять процентов, чтобы побороть инфляцию, в таком случае, все мировые валюты ослабнут по отношению к доллару. Исходя из этого, мы можем найти предположительное направление в сторону укрепления американской валюты", - утверждает Расул Рысмамбетов.
Эксперт подчеркнул, позиции казахстанской валюты по отношению к "американцу" зависят от нефтяного и металлургического экспорта Казахстана.
"Сейчас Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) почти на 100 процентов выполняет план. По металлургии тоже есть определённые позитивные вещи. На данный момент наш торговый баланс находится в профиците. Другими словами, мы экспортируем долларов больше, чем закупаем. Поэтому нынешний курс – нормальный. Да, у нас будет инфляция, быстро её не побороть, но наблюдая за текущей ситуацией, тенге не должен сильно ослабнуть", - заключил он.
Накануне эксперты аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана опубликовали отчёт, в котором прогнозируется, к началу января средний курс по паре USDKZT составит 470,14 тенге за доллар (текущий - 468,12 тенге). Таким образом, по итогам 2022 года нацвалюта может ослабнуть к доллару на 8,4 процента с отметки 433,52 тенге за доллар. Однако, как утверждаются аналитики, через год ожидаемый темп ослабления будет заметно ниже — на 5,7 процента до 497,1 тенге за доллар (490 ранее).
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