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  • 6 тысяч яиц похитили сотрудники птицефабрики в Карагандинской области
takprosto.cc Сегодня, 12:25
119
Сегодня, 12:25
119
Фото: takprosto.cc

6 тысяч яиц похитили сотрудники птицефабрики в Карагандинской области

Рабочий и охранники птицефабрики похитили с предприятия продукцию на 312 тысяч тенге в Карагандинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на kazlenta.kz

В УП Бухар-Жырауского района поступило сообщение с одной из птицефабрик – некое лицо с предприятия похитило 6 тысяч яиц. Сумма ущерба составила 312 тысяч тенге. 

В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых – трех мужчин в возрасте 23, 40 и 58 лет. Первый из них является рабочим птицефабрики, двое последних – охранниками. Они дали признательные показания, пояснив, что вступили в преступный сговор. 

Так, рабочий проносил в рюкзаке через КПП без досмотра похищенную продукцию, которая впоследствии делилась между подельниками. Таким образом, за месяц злоумышленники прибрали к рукам 6 тысяч яиц. 

Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК “Кража”, - рассказали в полиции.

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Сегодня, 12:25
119
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