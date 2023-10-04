5G в Казахстане: в этом году запущено 400 базовых станций связи
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В 2023 году запущено 400 базовых станций сети пятого поколения в крупных городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЦРИАП.
Руководитель управления мониторинга и развития проектов беспроводной связи МЦРИАП Олжас Кабенов отметил, что внедрение технологии 5G в Казахстане идёт пошагово: в первую очередь станции установлены в крупных городах, следующие в списке – все остальные города. Позже 5G дойдёт до районных центров.
"Аукцион на частотный диапазон мы провели только в декабре 2022 года. Победители начали заказывать оборудование. С учётом срока поставок в середине года началась активная стройка. Сейчас уже более 400 базовых станций установлены в трёх городах республиканского значения и 17 областных центрах. Идёт пошаговое подключение 5G. Сначала мы подключаем крупные города. Постепенно эта планка будет опускаться – во все остальные города, районные центры и так далее", - сказал Кабенов.
По данным министерства, к 2027 году 75% городов республиканского значения и 60% областных центров будут покрыты сетью новейшего поколения.
Международный эксперт в области IT и информационной безопасности Арман Абдрасилов считает, что подключение 5G не дало увеличения скорости интернета.
"Кроме смены значка с 4G на 5G ничего не произошло. Почему? Потому что системная проблема находится на фундаментальном уровне – на уровне инфраструктуры. Ею никто не занимается", - сделал выводы эксперт.
Директор ОФ "Internet Society Kazakhstan" Талгат Нурлыбаев также не доволен подходами к внедрению 5G в стране.
"Плотность базовых станций 5G должна быть в несколько раз выше. На единицу площади должно быть 3-4 раза больше базовых станций. Если сейчас у вас проблемы с установкой базовых станций с существующими технологиями, то когда мы будем внедрять новые технологии, эти трудности увеличатся в несколько раз. Цена этих услуг также соответственно будет расти. Это всё непонятно", - недоумевает Нурлыбаев.
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