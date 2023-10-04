"Берем тему и выворачиваем ее наизнанку": новый аналитический проект стартовал на BaigeNews.kz

Уже сегодня на YouTube-канале BaigeNews.kz.стартует новый мультимедийный проект "Даю слово". Его участники "вывернут" проблемную тему наизнанку, а именно вскроют её болевые точки и обсудят актуальные пути решения.

Другими словами, "Даю слово" – это уникальный проект, способный показать проблему с разных сторон, найти ответы на острые вопросы и "подпустить пар" от сложившейся ситуации.

Автором и ведущим проекта выступил известный казахстанский журналист Александр Журавлёв.

"Мы берём за основу очень актуальную на данный момент проблему и выворачиваем её наизнанку. Самое главное, мы хотим ответить на вопросы – на какой стадии мы находимся, какие есть решения проблемы, почему она не решается. Освещаем со всех сторон, тем самым мы даём слово всем, кто так или иначе причастен к этой проблеме. Мы задаём честные вопросы, никого не восхваляем, никого не топим. Как есть, нормально, честно об этом поговорим", - делится автор проекта.

Идея проекта, по мнению главного редактора портала BaigeNews.kz Миры Биляловой в том, что на одной площадке лицом к лицу встречаются оппоненты - представители компаний, госорганов, общественности и эксперты из разных областей, которые имеют возможность выразить своё мнение, помочь в решении проблемы и даже объясниться.

"Наш проект – это некая очная ставка со всеми участниками процесса, где в формате "здесь и сейчас" стороны могут сказать всё друг другу в лицо: рассказать о скрытых нюансах проблемы, о своей позиции, своих действиях или наоборот бездействии. В споре всегда рождаются истина, новые решения, мнения и взгляд на проблему, а зритель в свою очередь, сделает свой вывод. В нашей программе мы не возлагаем вину на конкретных людей, но элементы "прожарки" гостей у нас имеются. Комфортным пребывание в студии нашего проекта вряд ли назовёшь. Здесь каждому придётся ответить на актуальные и порой неудобные вопросы", - говорит Мира Билялова.

Первый выпуск программы посвящён проблеме качества казахстанского интернета. Приятного просмотра!