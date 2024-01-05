58 млрд тенге хотят направить на развитие туризма в Алматинской области

Акимат Алматинской области и группа инвесторов подписала меморандум о создании необходимых условий и поддержки проекта по развитию курорта "Oi-Qaragai", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата региона.

В рамках достигнутых соглашений до 2028 года планируется расширить горный курорт. В частности, предусмотрено строительство канатных дорог, увеличение протяжённости горнолыжных трасс, оборудование склонов, площадок для парапланеристов, глэмпингов, ресторанов, озёр и этно-городка для гостей.

В процессе реализации проекта были определены меры господдержки по трём основным направлениям. Об этом рассказал заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев. По его словам, руководство региона готово оказать помощь в вопросах подведения инженерной и транспортной инфраструктуры, а также предоставить административную поддержку.

"В рамках подписанного меморандума планируется проведение значительных работ по улучшению инженерной инфраструктуры, а именно, подведение дополнительного электроснабжения мощностью 15 мВт, расширение системы водоснабжения для создания искусственного снега на склонах до 100 тысяч кубических метров в год, а также обеспечение 700 кубических метров в сутки для бытовых нужд. Ещё один важный шаг — реконструкция участка газопровода с увеличением его пропускной способности до 1000 кубических метров в час. Помимо этого, будет реализован проект по строительству автодороги для грузопассажирских перевозок от поселка Байбулак до Oi-Qaragai. И последний, но не менее важный шаг — реконструкция дороги Талгарский тракт — Oi-Qaragai с установкой освещения и увеличением пропускной способности", — поделился Рустам Исатаев.

Он отметил приоритетное значение развития туристической индустрии в регионе. Инвестиции и внимание, уделённые туризму, не только способствуют улучшению этой отрасли, но и благоприятно сказываются на общем экономическом и социальном развитии области, добавил чиновник.