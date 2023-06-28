58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау

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58 человек оказались в больнице после посещения кафе быстрого питания в Кентау. Об этом сообщила главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BES.media.

По ее словам, сейчас начата внеплановая проверка. Среди отравившихся – 27 детей.

"На сейчас 58 человек, все связывают свое заболевание с употреблением продукции "Ризык Раяна". Начата внеплановая проверка, деятельность обьекта приостановлена, возбуждено уголовное дело", – сообщила Есмагабметова.

Она отметила, что сейчас отобран материал для лабараторного исследования. К проверке привлечены специалисты областного департамента санэпиднадзора. Состояние больных оценивается как "средней степени тяжести".

Это не первое массовое пищевое отравление в Кентау. Осенью прошлого года в больницы города были госпитализировали 168 человек. Их состояние также оценивалось как средней степени тяжести. Они заказывали еду в местном популярном кафе. После инцидента общепит временно закрыли. Санэпиднадзор в экстренном порядке провел внеплановую проверку и выяснил, что у владельца заведения нет санитарных документов, а у поваров — справок о прохождении медосмотра. В начале октября 2022 года в этом же ресторане был зарегистрирован подобный инцидент — отравились и попали в больницу 8 посетителей.