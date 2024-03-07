57-летний Майк Тайсон вернётся на ринг
Сегодня, 21:09
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Сегодня, 21:09Сегодня, 21:09
58Фото: instagram.com/miketyson
Легендарный американский боксёр Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Он проведёт бой 20 июля на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США, штат Техас).
Соперником 57-летнего супертяжа будет американский блогер Джейк Пол, который провёл на профи-ринге десять боёв и имеет рекорд 9-1, 6 КО.
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Пока неясен формат поединка - будет это выставочный бой или же профессиональный.
Майк Тайсон закончил профессиональную карьеру в 2005 году с рекордом 50-6, 44 КО. Он был чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBC.
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