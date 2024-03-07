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  • BAIGENEWS

57-летний Майк Тайсон вернётся на ринг

Сегодня, 21:09
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instagram.com/miketyson Сегодня, 21:09
Сегодня, 21:09
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Фото: instagram.com/miketyson

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он проведёт бой 20 июля на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США, штат Техас).

Соперником 57-летнего супертяжа будет американский блогер Джейк Пол, который провёл на профи-ринге десять боёв и имеет рекорд 9-1, 6 КО.

 
 
 
 
 
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Публикация от Mike Tyson (@miketyson)

Пока неясен формат поединка - будет это выставочный бой или же профессиональный. 

Майк Тайсон закончил профессиональную карьеру в 2005 году с рекордом 50-6, 44 КО. Он был чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBC. 

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