57-летний Майк Тайсон вернётся на ринг

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он проведёт бой 20 июля на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США, штат Техас).

Соперником 57-летнего супертяжа будет американский блогер Джейк Пол, который провёл на профи-ринге десять боёв и имеет рекорд 9-1, 6 КО.

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Пока неясен формат поединка - будет это выставочный бой или же профессиональный.

Майк Тайсон закончил профессиональную карьеру в 2005 году с рекордом 50-6, 44 КО. Он был чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBC.