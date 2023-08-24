55 тысяч контрафактных вейпов на сумму более 80 миллионов тенге обнаружили в Алматы

Деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов), в значительном размере пресечена департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.

В ходе операции в Алматы были обнаружены торговые и складские помещения по нелегальной оптовой продаже электронных сигарет.

"В ходе обыска обнаружено и изъято более 55 тыс. электронных сигарет на общую сумму свыше 80 млн тенге", - говорится в сообщении.

В настоящее время начато досудебное расследование.