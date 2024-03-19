548 фактов незаконной продажи табачных изделий выявила полиция в первые же день проверок магазинов
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548 административных правонарушений, выявила полиция в первый же день оперативно-профилактического мероприятия, направленного против незаконной торговли табачных изделий в магазинах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В том числе было выявлено 241 случай незаконной торговли табачными товарами, 234 нарушения запрета потребление табака в общественных местах, 26 фактов продажи табака и табачных изделий лицам до 21 года. Субъектам предпринимательства было вынесено 291 представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
В полицию поступило 28 сообщений от граждан о фактах продажи и распространения некурительных табачных изделий. По шести фактам собранные материалы направлены по компетенции в территориальные акиматы для рассмотрения и принятия решения о привлечении к ответственности нарушителя по ст. 199 КоАП “Нарушения требования законодательства РК по продаже табака и табачных изделий”.
Всего в мероприятии было задействовано более 6 тысяч полицейских и 845 представителей госорганов и учреждений, а также волонтеры.
В основном данное мероприятие было направлено против распространения насвая – некурительной табачной смеси. Об этом ранее сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал употребление насвая "одной из самых вредных и постыдных привычек" казахстанцев.
В настоящее время Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения” предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе насвая. Незаконная продажа некурительных табачных изделий влечет штраф в размере 25 МРП или свыше 92 тысяч тенге.
Мероприятие будет проведено до 31 марта включительно.
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