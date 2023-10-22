51 миллион тенге незаконно собрал с жителей монополист в Костанайской области

В прокуратуре Костанайской области рассказали о результатах принимаемых мер по снижению стоимости коммунальных услуг, передаёт BaigeNews.kz

Прокуратура Федоровского района и антимонопольный орган проверили, как государственное коммунальное предприятие "Теплоцентр" районного акимата соблюдает антимонопольное законодательство. Во время анализа они выявили нарушения, выразившиеся в неисполнении статей затрат тарифной сметы более чем на пять процентов, что привело к необоснованному получению дохода.

Помимо этого установлены факты нецелевого использования средств амортизационных отчислений.

"Всего необоснованно полученный доход за 2022 год составил 51 миллион тенге. По акту надзора прокуратуры антимонопольным органом приняты меры по снижению тарифа на теплоснабжение, производимое ГКП "Теплоцентр" для жителей села Федоровка, а также утверждён временный компенсирующий тариф и защищены права 500 потребителей", — указывается в сообщении на сайте прокуратуры Костанайской области.

Для возмещения жителям ущерба ГКП "Теплоцентр" с 1 ноября 2023 года будет снижен тариф с 11 183,83 тенге до 7 435,58 тенге или на 33,5%.