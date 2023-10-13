Монополист взимал плату за воду по завышенному тарифу в СКО

Монополист взимал с населения плату за услуги водоснабжения в размере 88,45 тенге за кубический метр вместо 59,79 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.

По информации ведомства, в селе Тимирязево Тимирязевского района Северо-Казахстанской области субъект естественных монополий взимал с населения плату за услуги водоснабжения 88,45 тенге за кубический метр вместо 59,79 тенге, таким образом и население, и представители бизнеса, бюджетные организации и другие потребители переплачивали больше на 32% от утверждённого тарифа, и монополист получил "лишнюю" прибыль в размере 5,8 миллиона тенге.

"По акту районного надзорного органа Департаментом по регулированию естественных монополий области монополист привлечён к административной ответственности по статье 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" в виде штрафа с введением временного компенсирующего тарифа со снижением стоимости воды для населения до 59,79 тенге за кубический метр, а для прочих потребителей до 524,34 тенге за кубический метр", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что возмещение средств монополистом будет осуществляться с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2026 года путём применения сниженного тарифа.