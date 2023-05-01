50 всадников из разных регионов Казахстана борются за звание лучшего наездника

Фото: акимат Астаны

В столичном конно-оздоровительном спортивном комплексе "Аргымак" стартовал Гран-при на Кубок единства народов по конному спорту, посвященный Дню единства народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель Управления физической культуры и спорта города Астаны Самат Жылкыбаев, руководитель городской дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Бактияр Масанов, которые пожелали участникам удачи.

"Корень наших достижений - в мире и единстве. Пусть благословенное единство и дружная жизнь остаются основой наших больших дел! Пусть мир будет крепким, а солидарность и единство вечными! С начала года в конно–оздоровительном спортивном комплексе "Аргымак" мы проводим несколько соревнований по видам конного спорта", — сказал руководитель городского управления спорта Самат Жылкыбаев.

В турнире принимают участие около 50 всадников из Алматинской области, а также Алматы, Астаны, Караганды.

Они сегодня соревнуются в трёх направлениях категориях по высоте и сложности. А завтра, 2 мая, в 11:00 лучших выявят в категориях "соревнования юных лошадей 6 лет, до 120 см", "детская категория 12 -15 лет, 110см" и "Кубок единства народов, 130см".

Общий призовой фонд соревнований, проводимых при поддержке акимата Астаны и организованных Федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта столицы, составляет 12 миллионов тенге.

Фото: Акимат Астаны