50 тонн гуманитарной помощи из Казахстана поступило в пострадавшую от землетрясения Сирию

Фото: скриншот с видеро

Казахстан при поддержке Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS) доставил 50 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию. Об этом сообщается на официальной странице IOFS в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

Страна отправила консервы, теплую одежду, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности, выделенные из государственного резерва.

Помощь в город Алеппо доставили четырьмя рейсами Национальной гвардии РК.

Генеральный директор IOFS Е.П. Ерлан Байдаулет, по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, лично вылетел в Сирию, чтобы проконтролировать доставку груза.

В церемонии передачи соответствующей помощи сирийской стороне в аэропорту Алеппо приняли участие заместитель губернатора Алеппо Абдель Кадер Дауалиби, директор аэропорта Алеппо Мухаммед Аль-Масри, представители Сирийского Красного Полумесяца Самир Шубуки, Ахмад Самун, Анас Самаа, а также Посол Казахстана в Ливане Расул Жумалы.

Выступивший от имени принимающей стороны заместитель губернатора Алеппо Абдель Кадер Дауалиби, выразил огромную благодарность народу Казахстана. По его словам, помощь казахского народа, разделившего бремя и протянувшего руку помощи в трудную минуту, никогда не будет забыта.

"Я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования семьям всех жертв землетрясения в Сирии, Турции и других странах. Наша команда надеется на скорейшее разрешение ситуации и выражает благодарность отважным спасателям за их нелегкий труд", — сказал генеральный директор IOFS Е.П. Ерлан Байдаулет.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества.