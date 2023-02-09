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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Глава государства заслушал отчёт министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. Президент был проинформирован об участии казахстанских спасателей в поисково-спасательных работах в регионах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения.

Несмотря на сложные условия, сотрудники МЧС проявляют высший уровень профессионализма и успешно выполняют поставленные задачи в тесном взаимодействии с местными властями. К настоящему времени удалось спасти четверых выживших.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил рабочий настрой казахстанских спасателей и пожелал им удачи.