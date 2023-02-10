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primeminister.kz Сегодня, 08:23
262
Сегодня, 08:23
262
Фото: primeminister.kz

Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи

В четверг, 9 февраля, в Үкімет үйі под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось заседание Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

"На заседании было принято решение о направлении в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирийскую Арабскую Республику гуманитарной помощи в объёме 50 тонн. Из государственного материального резерва будут выделены консервные продукты, теплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности", — говорится в сообщении. 

Груз будет направлен по линии Организации исламского сотрудничества в город Алеппо четырьмя авиарейсами.

Отметим, что поручение правительству об оказании гуманитарной помощи Сирии дал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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#гуманитарная помощь #Сирия #землетрясение #правительство
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:23
262
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