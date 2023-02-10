Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи

Фото: primeminister.kz

В четверг, 9 февраля, в Үкімет үйі под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось заседание Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

"На заседании было принято решение о направлении в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирийскую Арабскую Республику гуманитарной помощи в объёме 50 тонн. Из государственного материального резерва будут выделены консервные продукты, теплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности", — говорится в сообщении.

Груз будет направлен по линии Организации исламского сотрудничества в город Алеппо четырьмя авиарейсами.

Отметим, что поручение правительству об оказании гуманитарной помощи Сирии дал глава государства Касым-Жомарт Токаев.