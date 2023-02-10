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Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи
В четверг, 9 февраля, в Үкімет үйі под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось заседание Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.
"На заседании было принято решение о направлении в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирийскую Арабскую Республику гуманитарной помощи в объёме 50 тонн. Из государственного материального резерва будут выделены консервные продукты, теплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности", — говорится в сообщении.
Груз будет направлен по линии Организации исламского сотрудничества в город Алеппо четырьмя авиарейсами.
Отметим, что поручение правительству об оказании гуманитарной помощи Сирии дал глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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