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50 новых пассажирских вагонов введут в эксплуатацию до конца года
В АО "НК "ҚТЖ" состоялось совещание по подведению итогов первого полугодия и определению основных задач второго полугодия 2023 года, передает Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.
Отмечена положительная динамика выполнения основных производственных показателей относительно аналогичного периода прошлого года.
За 6 месяцев текущего года тарифный грузооборот составил 130,4 миллиардов тонно-км нетто, что выше уровня прошлого года на 8,6%. Транзитный грузооборот вырос на 39,1% и достиг 27,8 миллиардов тонно-километров нетто. Контейнерный транзит увеличился на 26%.
Обеспечен рост перевозок экспортных грузов из Казахстана в Китай. Объем превысил 5,7 миллиона тонн. Это на 27% больше уровня прошлого года. Пассажирооборот составил 5,7 млрд пассажиро-километров, что выше факта 2022 года на 1,2%.
За отчетный период отремонтировано порядка 600 километров ж/д пути, что почти на 100 километров больше прошлогоднего периода. Всего в 2023 году всеми видами ремонтных работ планируется оздоровление 1 126 километров магистрали. Полным ходом идет строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты.
Проведена работа по обновлению парка подвижного состава. Приобретено 36 локомотивов, 48 фитинговых платформ и 14 пассажирских вагонов. До конца года ожидается поставка еще 139 локомотивов, 620 грузовых и 50 пассажирских вагонов.
За допущенные нарушения безопасности движения наложены соответствующие дисциплинарные взыскания, освобождены от занимаемой должности ответственные руководители. Обеспокоенность вызывает ухудшение состояния производственной безопасности. Отмечена необходимость принятия незамедлительных мер по устранению выявленных замечаний, снижению производственного травматизма, а также по улучшению санитарно-бытовых условий труда.
Акцентировано внимание на качественной подготовке к перевозкам социально значимых грузов (зерно, уголь) в осенне-зимний период и своевременном выполнении мероприятий по подготовке хозяйств к зиме.
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