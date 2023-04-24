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akorda.kz Вчера, 16:30
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Вчера, 16:30
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Фото: akorda.kz

5 мая Токаев проведёт Всеармейское совещание

Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Планируется, что 5 мая Президент - Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил проведет Всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.

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Вчера, 16:30
622
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