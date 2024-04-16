4642 тонны гуманитарной помощи направили в регионы Казахстана

Более 35 000 волонтёров участвуют в противопаводковых мероприятиях в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Абайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанских областях. По данным на 16 апреля, для пострадавших от наводнений собрано 4 642 тонны гуманитарной помощи, 3 980 тонн уже доставлено в регионы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации.

В Актюбинской области задействованы более 8 600 волонтёров. Они организовали горячее питание для 10 000 человек.

Представители Национальной волонтёрской сети, группы "Асар уме", движения "Ансар", "Даулеттен фонд" совместно с МИО доставили продукты питания и одежду для жителей Уилского, Кобдинского района.

По эвакуационным пунктам распределены 174 тонны продовольствия, 65 тонн непродовольственных товаров и 200 килограммов медикаментов.

В зонах подтопления в Западно-Казахстанской области работают более 7 тысяч волонтёров. При поддержке фонда "Birgemiz" приобретено 300 лодок, 100 мотопомп и 500 матрасов, 100 палаток, продукты питания.

В Костанайской области около 3 000 волонтёров принимают активное участие в противопаводковых мероприятиях, занимаются эвакуацией населения, распределением гуманитарной помощи.

В Атырауской области штаб волонтёров работает в экстренном режиме. По инициативе волонтёров, жителей сельских округов возводятся специальные дамбы. Песком для укрепления плотин заполнено более 30 тысяч мешков. В Атырау установлено 107 пунктов по берегоукреплению, работы по возведению плотины продолжаются круглосуточно. Работает около 500 единиц спецтехники и около 9 тысяч волонтёров. За прошедшие сутки укреплены 30 километров плотин.



В Астане сбором гуманитарной помощи на социальных складах занимаются 30 волонтёрских организаций. Собрано 817 тонн гуманитарной помощи.

В Алматы 20 крупными волонтёрскими организациями собрано 360 тонн товаров, которые направлены в Уральск, Актюбинскую, Атыраускую, Костанайскую области, Петропавловск.