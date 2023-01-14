4,6 млн тенге отдал астанчанин за несуществующее авто, разыгрываемое в конкурсе

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С заявлением об интернет-мошенничестве в полицию обратились жители столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе расследования сотрудниками отдела криминальной полиции УП района Сарыарка были установлены два злоумышленника в возрасте 23-х и 24-х лет. Получив доступ к клиентской базе интернет-магазина, молодые люди, представившись сотрудниками, обзвонили клиентов и сообщили им о выигрыше авто. Но чтобы получить его необходимо внести определенную сумму в качестве взноса.

Потерпевшие отправляли денежные средства в размере от 700 тысяч тенге до более 4 млн тенге. Но на самом деле участников акции ждал неприятный сюрприз: никакого розыгрыша авто не было. Одной из их жертв стал житель столицы, который отправил 4 млн 650 тысяч тенге. В настоящее время мошенники подозреваются по 14 фактам совершения интернет-мошенничеств.