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  • 45 раз обманувшего продавцов мошенника задержали в Шымкенте
polisia.kz Сегодня, 12:55
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Сегодня, 12:55
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Фото: polisia.kz

45 раз обманувшего продавцов мошенника задержали в Шымкенте

Общая сумма ущерба составила шесть миллионов тенге.

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в 45 случаях мошенничества, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники группы Cyberpol задержали мужчину в одном из заведений в Шымкенте.

Действовал житель Кызылординской области в четырёх регионах: Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях и в Шымкенте.

Мужчина заходил в магазины и аптеки, брал товар и под предлогом, что ему нужно взять деньги в машине, грузил товар в автомобиль и скрывался.

Общая сумма ущерба составила шесть миллионов тенге.

Следствием устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование.

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Сегодня, 12:55
240
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