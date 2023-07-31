45 раз обманувшего продавцов мошенника задержали в Шымкенте

Фото: polisia.kz

Общая сумма ущерба составила шесть миллионов тенге.

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в 45 случаях мошенничества, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники группы Cyberpol задержали мужчину в одном из заведений в Шымкенте.

Действовал житель Кызылординской области в четырёх регионах: Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях и в Шымкенте.

Мужчина заходил в магазины и аптеки, брал товар и под предлогом, что ему нужно взять деньги в машине, грузил товар в автомобиль и скрывался.

Общая сумма ущерба составила шесть миллионов тенге.

Следствием устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование.