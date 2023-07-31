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Сегодня, 12:55
240
240Фото: polisia.kz
45 раз обманувшего продавцов мошенника задержали в Шымкенте
Общая сумма ущерба составила шесть миллионов тенге.
Полиция задержала мужчину, которого подозревают в 45 случаях мошенничества, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники группы Cyberpol задержали мужчину в одном из заведений в Шымкенте.
Действовал житель Кызылординской области в четырёх регионах: Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях и в Шымкенте.
Мужчина заходил в магазины и аптеки, брал товар и под предлогом, что ему нужно взять деньги в машине, грузил товар в автомобиль и скрывался.
Общая сумма ущерба составила шесть миллионов тенге.
Следствием устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование.
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