45 млн тенге у подруги пыталась украсть жительница Атырау

Фото: polisia.kz

Подозреваемую в обмане подруги на 45 миллионов тенге задержали полицейские в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

7 июня в полицию поступило сообщение о том, что у 42-летней женщины, вышедшей из обменного пункта, украли 45 миллионов тенге.

Сотрудники отдела криминальной полиции УП города установили, что заявительница сама организовала кражу. Двое подозреваемых оказались её знакомыми и во всём сознались.

"Выяснилось, что украденное принадлежало 32-летней бизнес-леди, которая доверила подруге крупную сумму денег для обмена. Однако подозреваемая решила сымитировать кражу, чтобы оставить миллионы себе", - сообщили в полиции.

По факту проводится расследование по части 4 статьи 190 УК РК.