45 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

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Минздрав обновил данные о суточной заболеваемости COVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 45 жителей страны. Днём ранее речь шла о 82 заболевших.

На 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 790 человек, из них в стационарах находится 179 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 611 пациентов.

В тяжёлом состоянии – три пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента и двое на аппарате ИВЛ.