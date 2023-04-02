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Сегодня, 11:15
117
117Фото: vrubcovske.ru
45 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки
Минздрав обновил данные о суточной заболеваемости COVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, в минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 45 жителей страны. Днём ранее речь шла о 82 заболевших.
На 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 790 человек, из них в стационарах находится 179 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 611 пациентов.
В тяжёлом состоянии – три пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента и двое на аппарате ИВЛ.
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