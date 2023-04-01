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pixabay Сегодня, 10:44
122
Сегодня, 10:44
122
Фото: pixabay

В стационарах Казахстана лечатся 179 пациентов с ковидом

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 82 казахстанца: 79 из них заболели с симтомами и три — без, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 84 заболевших в сутки.

На 1 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 776 человек , из них в стационарах находится 179 человек и 1 597 пациентов лечатся дома, амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находятся три пациентa, два  — в состоянии крайней степени тяжести и два пациента дышат с помощью ИВЛ.

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Сегодня, 10:44
122
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