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ДЧС области Абай Сегодня, 18:35
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Сегодня, 18:35
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Фото: ДЧС области Абай

4,5 гектара сухостоя выгорело в области Абай

Пожар в Бескарагайском районе области Абай ликвидировали, передаёт BaigeNews.kz.

"В 17:23 загорание сухой травы в Бескарагайском районе полностью ликвидировано. Площадь выгоревшего участка составила 4,5 гектара. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС региона.

В тушении принимали участие 30 человек и семь единиц техники ДЧС, МИО и ГЛПР "Семей Орманы".

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Сегодня, 18:35
288
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