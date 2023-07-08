44 школы построят в Актюбинской области до 2025 года

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44 новые школы на 22,8 тысячи ученических мест в одну смену построят в Актюбинской области до 2025 года включительно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Из них 24 школы возведут в Актобе, остальные в Алгинском, Айтекебийском, Байганинском, Кобдинском, Темирском, Иргизском, Мартукском, Шалкарском и Мугалжарском районах.

Кроме того, в этом году дополнительно ведется строительство пяти пристроек к действующим средним школам на 280, 200 и 150 мест.

"20 из 44 новых школ построят по единому стандарту в рамках национального проекта "Комфортная школа". Это будут ультрасовременные школы, одинаковые по дизайну и оснащенности как в городе, так и в сельской местности", — отметили в акимате.

Прогнозируется, что реализация этих важных социальных проектов позволит Актюбинской области полностью ликвидировать проблему аварийных и трехсменных школ, значительно решить вопрос нехватки школ и перегруженности существующих.