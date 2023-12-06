43 случая кори в Нацгвардии подтвердились – санэпидемконтроль

Число заболевших корью выросло в Академии Нацгвардии в Петропавловске. Об этом сообщила главный эксперт Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Наргиз Муратова на брифинге в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В Академии Нацгвардии РК зарегистрировано 50 случаев подозрения на корь. Из них 43 случая подтверждены лабораторно, два случая сняты диагнозом на ОРВИ и по пяти случаям анализы ещё в работе", - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что ситуация находится на контроле территориальных управлений здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

"В подобных случаях проводится вакцинация контактных лиц непосредственно в очаге инфекции, это люди до 30 лет. И в рамках данной программы вакцинируются контактные и изолируются больные. Помощь оказывается в рамках ГОБМП", - добавила Муратова.

Ранее сообщалось о 26 подтверждённых случаях кори среди военнослужащих Нацгвардии.