Растёт число заболевших корью в Академии Нацгвардии в Петропавловске
Сегодня, 22:39
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Сегодня, 22:39Сегодня, 22:39
119Фото: astanatv.kz
Корь стремительно распространяется среди курсантов Нацгвардии в Петропавловске. За неделю количество заболевших увеличилось почти вдвое - с 15 до 29, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Первый случай зарегистрировали 13 ноября. Сегодня в инфекционных стационарах получают лечение 25 военнослужащих. Четверых выписали на днях.
"С ними контактировали 1 306 человек. Из них подлежат вакцинации 756 человек. Более 600 человек получили вакцину. Состояние у всех курсантов стабильное, среднее. В реанимации тяжелобольных курсантов нет", - сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения СКО Гульнар Сайлау.
Большинство заболевших в Казахстане - дети. Резкий рост заболеваемости корью начался в сентябре.
Ранее сообщалось о 15 заболевших корью курсантах.
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