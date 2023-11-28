  • 28 Ноября, 23:14
  • BAIGENEWS

Растёт число заболевших корью в Академии Нацгвардии в Петропавловске

Сегодня, 22:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
astanatv.kz Сегодня, 22:39
Сегодня, 22:39
119
Фото: astanatv.kz

Корь стремительно распространяется среди курсантов Нацгвардии в Петропавловске. За неделю количество заболевших увеличилось почти вдвое - с 15 до 29, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Первый случай зарегистрировали 13 ноября. Сегодня в инфекционных стационарах получают лечение 25 военнослужащих. Четверых выписали на днях.

"С ними контактировали 1 306 человек. Из них подлежат вакцинации 756 человек. Более 600 человек получили вакцину. Состояние у всех курсантов стабильное, среднее. В реанимации тяжелобольных курсантов нет", - сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения СКО Гульнар Сайлау.

Большинство заболевших в Казахстане - дети. Резкий рост заболеваемости корью начался в сентябре.

Ранее сообщалось о 15 заболевших корью курсантах.

Самое читаемое

Наверх