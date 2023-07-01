43 места в Астане, где есть риск заразиться туляремией, назвали эпидемиологи

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Природные очаги туляремии на территории столицы перечислили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"В Астане существуют более 43 эпизоотийных территорий, расположенных в пойменно-болотном типе природного очага туляремии с общей площадью 710 140 квадратных километров. При проведении мониторинга по поймам рек, озёр и стариц чаще всего встречаются грызуны - домовая мышь, серая крыса, клещи Dermacentor marginatus и Dermacentor pictus, которые являются активными переносчиками и долговременными резервуарами туляремийного микроба", - сообщили в ведомстве.

Наибольшая численность и места обитания мелких млекопитающих и кровососущих насекомых у берегов водоёмов расположены в районе Алматы (вокзал Нурлы-жол, река Акбулак), в районе Байконур (водоёмы ТЭЦ-2, река Акбулак), в районе Нура (водоемы по трассе Коргалжын, озеро Талдыколь), в районе Сарыарка (река Сарыбулак).

"Мониторинговые исследования эпизоотийных территорий города подтверждают активную циркуляцию возбудителя туляремии на объектах окружающей среды в районах Байконур (26%), Алматы (10,4%), Есиль (12,9%), Сарыарка (6,5%). Описанные природные эпизоотии в окрестностях Астаны указывают на циркуляцию бактерии Francisella tularensis, которая вызывает туляремию и относится к трансмиссивным природно-очаговым особо опасным инфекциям. Характеризуется интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов, дыхательных путей, пищеварительного тракта, наружных покровов и других органов и систем", - заметили эпидемиологи.

Они же сообщили, что профилактические работы позволили не допустить регистрацию туляремии среди населения столицы уже более 20 лет.

Для профилактики особо опасного заболевания департамент санитарно-эпидемиологического контроля Астаны призывает соблюдать следующие меры предосторожности:

для защиты от кровососущих насекомых и клещей необходимо использовать индивидуальные средства защиты (накомарники, репелленты);

при появлении в помещении грызунов следует уничтожать их с помощью ловушек или химических препаратов;

строго следить за чистотой во дворах и на садовых участках, не допускать захламлённости, мусор и пищевые отходы хранить в строго определённых местах, в мусоросборниках с плотно прилегающими крышками;

продукты следует хранить в местах, не доступных для грызунов, воду - в закрытых ёмкостях;

не употреблять продукты питания со следами деятельности грызунов, а также не собирать грибы, поврёжденные грызунами (погрызы, наличие помета). Для питья, мытья овощей и фруктов, приготовления пищи следует использовать только кипяченую воду;

для того, чтобы избежать заражения воздушно-пылевым путем, работы, сопровождающиеся пылеобразованием, необходимо проводить с применением средств личной защиты (ватно-марлевая повязка или респиратор, перчатки).

Специфическим методом профилактики туляремии является вакцинация населения.