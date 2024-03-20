400 учеников Алматы состязались в казахских национальных играх

В преддверии весеннего праздника Наурыз и в рамках декады Наурызнама состоялся спортивный турнир по казахским национальным играм в школе-гимназии № 152 Алатауского района Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

400 школьников состязались в арқан тарту, асық ату, бес асық, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, бұқа тартыс и теңге алу.

"В Алатауском районе проводится ряд культурных и спортивных мероприятий. Сегодня, 20 марта, в День национальных игр мы решили провести спортивный турнир вместе с отделом образования района. Участвуют школьники средних и старших классов, младшеклассники участвуют только в состязаниях по тоғызқұмалақ. Победителям вручим грамоты, дипломы первой, второй, третьей степени и медали", – сообщил главный инспектор отдела культуры и развития языков аппарата акима Алатауского района Алмат Сайлибаев.

Отметим, что в данной школе для учеников работают бесплатные кружки и секции по различным направлениям на протяжении всего учебного года. Занимаются в том числе и национальными казахскими играми. Эти кружки посещают 80 процентов учащихся, сообщила завуч по воспитательной работе школы-гимназии № 152 Арайлым Жакыпова.