400 млн тенге задолжали недропользователи в Мангистауской области

В Мангистауской области некоторые недропользователи не исполняли контрактные и лицензионные обязательства и задолжали более 400 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратура региона.

Сотрудники специализированной природоохранной прокуратуры Мангистауской области провели проверку деятельности местных исполнительных органов по вопросу соблюдения законодательства о недрах и недропользовании. Прокуроры установили, что некоторые обладающие правом на добычу общераспространенных полезных ископаемых недропользователи не исполняли контрактные и лицензионные обязательства, в частности они не делали отчисления на социально-экономическое развитие области, не обучали казахстанских сотрудников, не пополняли ликвидационный фонд и не производили оплату подписного бонуса.

К примеру, недропользователь "Д.А.Б." систематически на протяжении четырёх лет с 2019 по 2022 годы не производил отчисления на общую сумму девять миллионов тенге на социально-экономическое развитие Мангистауской области.