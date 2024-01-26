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400 млн тенге задолжали недропользователи в Мангистауской области

Сегодня, 12:25
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 12:25
Сегодня, 12:25
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Фото: baigenews.kz

В Мангистауской области некоторые недропользователи не исполняли контрактные и лицензионные обязательства и задолжали более 400 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратура региона.

Сотрудники специализированной природоохранной прокуратуры Мангистауской области провели проверку деятельности местных исполнительных органов по вопросу соблюдения законодательства о недрах и недропользовании. Прокуроры  установили, что  некоторые обладающие правом на добычу общераспространенных полезных ископаемых недропользователи не исполняли контрактные и лицензионные обязательства,  в частности они не делали отчисления на социально-экономическое развитие области, не обучали казахстанских сотрудников, не пополняли ликвидационный фонд и не производили оплату  подписного бонуса.

К примеру, недропользователь "Д.А.Б." систематически на протяжении четырёх лет с 2019 по  2022 годы не производил отчисления на общую сумму девять миллионов тенге на социально-экономическое развитие Мангистауской области.

"Аналогичные факты выявлены практически у всех недропользователей. Принятыми мерами прокурорского надзора на сегодня в доход государства взыскано более 50 миллионов тенге, у семи  недропользователей отозваны лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых",  сообщили в прокуратуре.

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