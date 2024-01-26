400 млн тенге задолжали недропользователи в Мангистауской области
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В Мангистауской области некоторые недропользователи не исполняли контрактные и лицензионные обязательства и задолжали более 400 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратура региона.
Сотрудники специализированной природоохранной прокуратуры Мангистауской области провели проверку деятельности местных исполнительных органов по вопросу соблюдения законодательства о недрах и недропользовании. Прокуроры установили, что некоторые обладающие правом на добычу общераспространенных полезных ископаемых недропользователи не исполняли контрактные и лицензионные обязательства, в частности они не делали отчисления на социально-экономическое развитие области, не обучали казахстанских сотрудников, не пополняли ликвидационный фонд и не производили оплату подписного бонуса.
К примеру, недропользователь "Д.А.Б." систематически на протяжении четырёх лет с 2019 по 2022 годы не производил отчисления на общую сумму девять миллионов тенге на социально-экономическое развитие Мангистауской области.
"Аналогичные факты выявлены практически у всех недропользователей. Принятыми мерами прокурорского надзора на сегодня в доход государства взыскано более 50 миллионов тенге, у семи недропользователей отозваны лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых", сообщили в прокуратуре.
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