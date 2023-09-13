40 выпускников вузов получили внеконкурсное назначение на госслужбе
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Агентство РК по делам госслужбы приступило к выполнению поручение Главы государства по устранению излишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощению порядка "выхода" из неё, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
По информации Агентства РК по делам госслужбы, внедрены новые механизмы поступления на госслужбу. Один из них – возможность внеконкурсного назначения на низовые должности на районном и сельском уровнях лучших выпускников, успешно окончивших высшие учебные заведения за счёт государственного гранта (GPA свыше 3,33).
Отмечается, что на сегодняшний день 40 выпускников назначены без конкурсного отбора на должности районного и сельского уровня в регионах страны.
"Молодые люди, получившие назначения являются выпускниками Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Евразийского национального университета имени Льва Гумилёва, Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина, Карагандинского университета имени Евнея Букетова и иных региональных университетов", - сообщили в ведомстве.
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