  • 13 Сентября, 16:18
  • BAIGENEWS

40 выпускников вузов получили внеконкурсное назначение на госслужбе

Сегодня, 15:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Агентство РК по делам госслужбы Сегодня, 15:38
Сегодня, 15:38
139
Фото: Агентство РК по делам госслужбы

Агентство РК по делам госслужбы приступило к выполнению поручение Главы государства по устранению излишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощению порядка "выхода" из неё, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

По информации Агентства РК по делам госслужбы, внедрены новые механизмы поступления на госслужбу. Один из них – возможность внеконкурсного назначения на низовые должности на районном и сельском уровнях лучших выпускников, успешно окончивших высшие учебные заведения  за счёт государственного гранта (GPA свыше 3,33).

Отмечается, что на сегодняшний день 40 выпускников назначены без конкурсного отбора на должности районного и сельского уровня в регионах страны.

"Молодые люди, получившие назначения являются выпускниками Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Евразийского национального университета имени Льва Гумилёва, Казахского агротехнического исследовательского университета имени  Сакена Сейфуллина, Карагандинского университета имени Евнея Букетова и иных региональных университетов", - сообщили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх