40 выпускников вузов получили внеконкурсное назначение на госслужбе

Агентство РК по делам госслужбы приступило к выполнению поручение Главы государства по устранению излишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощению порядка "выхода" из неё, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

По информации Агентства РК по делам госслужбы, внедрены новые механизмы поступления на госслужбу. Один из них – возможность внеконкурсного назначения на низовые должности на районном и сельском уровнях лучших выпускников, успешно окончивших высшие учебные заведения за счёт государственного гранта (GPA свыше 3,33).

Отмечается, что на сегодняшний день 40 выпускников назначены без конкурсного отбора на должности районного и сельского уровня в регионах страны.