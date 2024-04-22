40 тысяч казахстанцев поставили онлайн-запрет на участие в азартных играх
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40 тысяч казахстанцев воспользовались за первый месяц онлайн-услугой по самостоятельному ограничению от участия в азартных играх и пари, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет индустрии туризма МТС РК.
Из них 36 765 человек подали заявку онлайн через портал eGov mobile и 3398 написали бумажное заявление на самоограничение.
"Министерством туризма и спорта проводится социальная рекламная кампания по рекламе по продвижению этой услуги. В 10 регионах страны были вывешены более 200 баннеров и билбордов. Также в Цифровых офисах населения и железнодорожных вокзалах городов Астана, Алматы, Шымкент и Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областях размещены тематические баннеры на рекламных конструкциях", – отметили в комитете.
Заявление должен подавать человек, желающий ограничить своё участие в азартных играх и пари, самостоятельно с использованием персонального ЭЦП. Не допускается подача заявления третьими лицами.
Также у граждан и резидентов РК сохраняется возможность подачи письменного заявления (в бумажной форме) о самоограничении от участия в азартных играх и пари собственноручно через организаторов игорного бизнеса.
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