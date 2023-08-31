40 солдат остаются в больнице в Кокшетау
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О состоянии госпитализированных военнослужащих в Кокшетау сообщили врачи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Сейчас в Центре инфекционных заболеваний находятся 40 солдат, девять уже выписали. В воинской части новых инфицированных нет. Однако личный состав по-прежнему отстранён от патрулирования города.
Напомним, что неделю на больничных койках оказались 49 военнослужащих воинской части 5510 Национальной гвардии. Причинами массовой госпитализации стали переохлаждение и сезонная вирусная инфекция.
Продолжается служебная проверка в подразделении.
"На данный момент в Центре инфекционных заболеваний Кокшетау находятся 40 солдат срочной службы. Состояние их стабильное. В связи с эпидситуацией проводятся профилактические мероприятия по нераспространению инфекции. Ограничены и минимизированы построения. Все находятся под контролем санитарных инструкторов, термометрия, дезинфекция и полное наблюдение за солдатами", - сказал начальник медицинской службы В/Ч 5510 НГ МВД РК Улан Ыдырысов.
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