40 солдат остаются в больнице в Кокшетау

О состоянии госпитализированных военнослужащих в Кокшетау сообщили врачи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сейчас в Центре инфекционных заболеваний находятся 40 солдат, девять уже выписали. В воинской части новых инфицированных нет. Однако личный состав по-прежнему отстранён от патрулирования города.

Напомним, что неделю на больничных койках оказались 49 военнослужащих воинской части 5510 Национальной гвардии. Причинами массовой госпитализации стали переохлаждение и сезонная вирусная инфекция.

Продолжается служебная проверка в подразделении.