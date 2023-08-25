  • 25 Августа, 21:27
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40 лошадей Пржевальского привезут в Казахстан из Праги

Сегодня, 21:11
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 21:11
Сегодня, 21:11
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Фото: pixabay.com

Из Праги в Казахстан привезут 40 лошадей Пржевальского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов РК.

Первую партию лошадей планируется завезти в Казахстан в 2024 году.

"Перевозка лошадей будет обеспечена Пражским зоопарком совместно с министерством охраны окружающей среды Чехии. Для реинтродукции лошадей в Казахстан выбрана территория государственного природного резервата "Алтын Дала". Первый год акклиматизации животные проведут в центре реинтродукции Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия", - сообщили в Минэкологии. 

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