40 гастарбайтеров в Алматы выдворили за пределы Казахстана

Фото: polisia.kz

В Алматы выдворили из страны 40 гастарбайтеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Такие цифры миграционная полиция Алматы приводит по итогам 3 дней отработки “Нелегал”. По данным подразделения, всего выявлено 405 нарушений миграционного законодательства РК, 281 из них допущены иностранными гражданами.