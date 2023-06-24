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polisia.kz Сегодня, 15:47
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Сегодня, 15:47
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Фото: polisia.kz

40 гастарбайтеров в Алматы выдворили за пределы Казахстана

В Алматы выдворили из страны 40 гастарбайтеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Такие цифры миграционная полиция Алматы приводит по итогам 3 дней отработки “Нелегал”. По данным подразделения, всего выявлено 405 нарушений миграционного законодательства РК, 281 из них допущены иностранными гражданами. 

"Вместе с тем, следует отметить, что за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в стране к административной ответственности привлечено 115 человек. Еще 9 наших соотечественников, так называемые, работодатели, нарушили правила привлечения иностранной рабочей силы. В приемник-распределитель ДП водворено 192 иностранца без документов, удостоверяющих их личность. Кроме того, в период проведения отработки зарегистрировано 5 уголовных дел за организацию каналов незаконной миграции", – резюмировал начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

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Сегодня, 15:47
112
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