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inform.kz Сегодня, 11:50
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Сегодня, 11:50
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Фото: inform.kz

380 туроператоров имеют лицензию на работу в Казахстане

На занятие туроператорской деятельностью в Казахстане выданы 380 лицензий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта. 

"Если делить их по подвидам, то в сфере выездного туризма действуют 34 лицензии, в сфере внутреннего, въездного и выездного туризма – столько же, а в сфере внутреннего, въездного туризма – 312 лицензий. Ранее в государственном реестре числились 1240 туроператоров с лицензиями в бумажном и электронном форматах. Большинство из них прекратили деятельность, однако продолжали числиться в реестре", - сообщили в МКС.

Действие документов, не соответствующих нынешнему законодательству, было прекращено либо самими лицензиатами, либо местными исполнительными органами.

"Была проделана большая работа по актуализации госреестра, сами туроператоры тоже привели свою деятельность в соответствие с действующим законодательством. Вопрос качества оказания услуг для нас в приоритете. Всем нынешним лицензиатам важно работать в рамках правового поля", — отметил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.

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Сегодня, 11:50
286
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