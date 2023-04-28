380 туроператоров имеют лицензию на работу в Казахстане

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На занятие туроператорской деятельностью в Казахстане выданы 380 лицензий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта.

"Если делить их по подвидам, то в сфере выездного туризма действуют 34 лицензии, в сфере внутреннего, въездного и выездного туризма – столько же, а в сфере внутреннего, въездного туризма – 312 лицензий. Ранее в государственном реестре числились 1240 туроператоров с лицензиями в бумажном и электронном форматах. Большинство из них прекратили деятельность, однако продолжали числиться в реестре", - сообщили в МКС.

Действие документов, не соответствующих нынешнему законодательству, было прекращено либо самими лицензиатами, либо местными исполнительными органами.