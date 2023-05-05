3,7 млрд тенге выделили из резерва правительства на теплоснабжение Актау и близлежащих сёл

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3,7 миллиарда тенге выделено из резерва правительства на обеспечение теплом и газом жителей Актау и близлежащих сёл, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

"Правительство РК выделяет из своего резерва три миллиарда 695 миллионов 925 тысяч тенге на завершение строительства магистрального газопровода с установкой автоматизированной газораспределительной станции от газопровода "Жанаозен-Актау". Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов", - говорится в сообщении.

Сейчас северная часть Актау активно развивается. Ведётся строительство многоэтажных жилых домов и социальных объектов. В целях теплоснабжения расширяемой части города в текущем году планируется установить ряд блочно-модульных котлов и построить две новые котельные. Новые энергоисточники будут работать на газе, в связи с чем крайне требуется расширение соответствующей инфраструктуры.

В целом новый газопровод протяженностью 52 километра позволит обеспечить теплом и товарным газом порядка 150 тысяч жителей новых микрорайонов города Актау, сёл Кызылтобе, Даулет и Баянды Мунайлинского района, а также Акшукур и Саина Шапагатова Тупкараганского района.

Его строительство ведётся в рамках развития внешней инфраструктуры Каспийского энергетического хаба.