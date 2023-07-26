36 млрд тенге за полгода отдали казахстанцы мошенникам

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За первые полгода в Казахстане зарегистрировано 384 уголовных правонарушения в сфере экономической деятельности, что на 37,5 процента меньше, чем годом ранее. Однако, ущерб, нанесённый казахстанцам от уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности составил 35,9 миллиарда тенге. Этот показатель превышает сумму аналогичного периода прошлого года на 29,1 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

В региональном разрезе больше всего правонарушений в сфере экономической деятельности зарегистрировали в Алматы: 66 случаев, против 161 случая в первом полугодии 2022-го. Годовое сокращение составило 59 процентов. В тройке антилидеров также оказались Шымкент (32 случая, против 57 случаев годом ранее) и Павлодарская область (31 случай, против 33 случаев год назад). Меньше всего правонарушений в секторе зафиксировали в Акмолинской и Улытауской областях: всего по четыре.

Самое "популярное" правонарушение в секторе — выписка счёта-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг или отгрузки товаров: 95 случаев, против 237 случаев годом ранее.

Также среди часто встречающихся — финансовые пирамиды и незаконное предпринимательство или банковская деятельность: 64 и 39 случаев соответственно.

Наибольшая сумма пришлась на ущерб, нанесённый государству: 21,7 миллиарда тенге, годовой рост — на 11,4 процента. Сумма ущерба, причинённого юридическим лицам, составила 10,5 миллиарда тенге, против всего 343,6 миллиона тенге годом ранее, физическим лицам — 3,7 миллиарда тенге, против восьми миллиардов тенге год назад.

От экономических правонарушений за полгода пострадали 1,1 тысячи человек — сразу в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Из них 96,7 процента — это одна тысяча человек — пострадали от финансовых пирамид. Также среди пострадавших были те, от кого незаконно получили вознаграждение (22 человека), те, кто столкнулись с поддельными деньгами или ценными бумагами (три человека) и прочие.

Среди жертв правонарушений в секторе насчитывалось 316 человек в возрасте 30–39 лет, 284 человека в возрасте 40–49 лет, 205 человек в возрасте 21–29 лет, 150 человек в возрасте 50–59 лет, 72 человека в возрасте от 60 лет, 36 человек в возрасте 18–20 лет и четыре человека в возрасте 16-17 лет.