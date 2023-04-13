350 кг лекарств пытались нелегально завезти в Казахстан из Индии

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На таможенном посту "Жетысу" в Алматы пресекли контрабандный ввоз лекарственных препаратов из Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов министерства финансов.

Как сообщили в комитете, 356 килограммов таблеток пытались завести в страну под видом "биологически активной добавки к пище".