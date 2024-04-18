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35 книг религиозного содержания изъяли у авиапассажира в Туркестане

Сегодня, 18:26
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polisia.kz Сегодня, 18:26
Сегодня, 18:26
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Фото: polisia.kz

22-летнего пассажира международного авиарейса оштрафовали за незаконный ввоз 35 экземпляров книг религиозного содержания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По прилёту авиарейса сообщением Абу-Даби - Туркестан при досмотре прибывших граждан сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту города остановлен житель Атырау за нарушение законодательства РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях.

В ходе проверки у парня обнаружили и изъяли 35 экземпляров книг религиозного содержания.

Правонарушитель оштрафован на 50 МРП (184 600 тенге).

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